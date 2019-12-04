Cinayeti Instagram’dan paylaştı! İndirimle 15 yıl aldı
Uzun süredir birlikte olduğu Sümeyye Ünal tarafından terk edilen Bilal Daldal (25), iddiaya göre, eski kız arkadaşını telefonla rahatsız etmeye başladı. Ünal da daha sonra Cemil Ceylan’la (23) görüşmeye başladı. Durumu Daldal öğrendi.
Daldal ve Ceylan İstanbul Bahçelievler’de 21 Şubat 2018’de yolda karşılaştı. Ceylan, Daldal’a arabaya binmesini söyledi. Binmeyince de hakaret etti. Daldal, Ceylan’ın üzerine koştu. Ceylan’ın bıçak çıkarması üzerine Daldal belindeki silahla iki kez ateş etti. Daldal daha sonra Ünal’ın evine gitti ancak çaldığı kapı açılmadı. Polis Daldal’ı apartmanda yakaladı. Ceylan ise hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Daldal hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Daldal, Instagram hesabından cinayet günü, şu paylaşımda bulundu:
“Doğum gününde isteyecektik. Ve bugün beni aldattığı iş arkadaşıyla göreceğim. Sözümüzden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğiz. Müzelerde sergilenecek bir şaheser bırakacağım bu insanlığa.”
Kararını açıklayan mahkeme, sanığa haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini takdiri indirim nedeni kabul ederek cezayı 15 yıla indirdi. Sanık ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve 1000 TL adli para cezasına çarptırıldı.
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