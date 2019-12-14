Cinayeti anlattı: Bir anda kendimi kaybettim

Günay ifadesinde şunları söyledi:

‘2 GÜN EVE UĞRAMADIM’

“Kendisiyle 10 yıldır devam eden birlikteliğimiz vardı. Olay günü akşam Maltepe’deki evde bir araya geldik. Sohbet edip yemek yedik. Konuşurken Didem Mengü’ye biraz dertlendim. ‘70 gündür çocuklarımı göremiyorum, eşimle de ayrılma noktasına geldik, boşanma arifesindeyiz’ dedim. Didem bana hakaret dolu kelimelerle karşılık verince aramızda tartışma başladı. O sırada evimin otomatik açılıp kapanan kapısını sabitlemede kullandığım parke taşını Didem Mengü’nin elinde gördüm.

Bana vuracağını zannederek kendimi kaybettim. Ne yaptığımı, nasıl vurduğumu hatırlamıyorum, sonra öldüğünü fark ettim. 2 gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden polise ihbarda bulundum. Çok pişmanım.”