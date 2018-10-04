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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Cinayete kurban giden doktor Fikret Hacıosman'ın eşinden yürek yakan paylaşım

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Cinayete kurban giden doktor Fikret Hacıosman'ın eşinden yürek yakan paylaşım

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ölümüyle tıp dünyasını yasa boğan Dr. Fikret Hacıosman'ın eşi Uzm. Psk. Mutlu Esentürk Hacıosman'dan yürek yakan bir açıklama geldi.

Mutlu Esentürk Hacıosman, şunları söyledi: "2 Ekim saat 12:15 de uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan eşim Dr. Fikret Hacıosman yedi saat süren yaşam mücadelesini akşam saat 22:05 de kaybederek aramızdan ayrılmıştır. Eşi ve kızı olarak sözün bittiği yerdeyiz. Lanet okumaya bile gücümüz kalmadı. Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Bundan sonra yaşam yolunu kızımla birlikte yürümeye devam edeceğiz."

Cinayete kurban giden doktor Fikret Hacıosmanın eşinden yürek yakan paylaşım

Hastası tarafından vurulan doktor hayatını kaybettiİstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 18 yaşındaki hastası Serhat T.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde doktoru, "Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım" sorusunun cevabını beğenmeyince öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, doktorun kendisine "İlaçlarını tam ve zamanında iç geçer" deyip dalga geçtiğini iddia etti. Ağır yaralanan Dr. Fikret Hacıosman’ın hayatını kaybettiği açıklandı.
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