Cinayete bir kala
Karısı ‘Öldürmeye geliyor’ ihbarı yaptı... Tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip, koli bandı ile yakalandı.
MERSİN’in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadın, dün 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir’de yaşayan eşi M.A.’nın kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbarın ardından yol üzerindeki Karaman polisine bilgi verildi.
OTOBÜS DURDURULDU
Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, dün sabah 08.00 sıralarında sürücüsünü durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı. M.A.’nın yapılan üst aramasında 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1’er metre olarak kesilmiş uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. M.A.’nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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