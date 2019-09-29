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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj!

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Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj!

Adana'da biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtlerdeki yazılar dikkat çekti. Kadınların birinin tişörtünde İngilizce ‘gülümse’ diğerinde ise ‘geleceği düşün’ yazısı yer aldı.

Adana'da biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtle mesaj vermeleri dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 13 yıl önce bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılan erkek cesedinin önce kimliğini belirledi. Dedektifler cesedin İbrahim Vural'a ait olduğunu öğrenince de şahsı eşi Fitnat Vural ile sevgilisi Serdar T.'nin öldürdüğünü belirleyip, iki zanlıyı da gözaltına aldı. 13 yıl boyunca eşinin maaşını da alan kadın ile sevgilisi adliyeye sevk edilip tutuklandı. Kadının adliyeye götürülürken tişörtünde "Smile" yani "gülümse" anlamına gelen yazı olması dikkatlerden kaçmadı. Kadının adliyeye çıkartılırken kızından "üzerinde smile yazan tişörtü getir" dediği de öğrenildi.

Bu olaydan sonra bu kez de 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten ömür boyu hapis cezası alan Sultan Karaaslanyiğit (37) saklandığı evde infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Kadının yakalandığında tanınmamak için kapalı giyindiği öğrenildi. Ancak emniyete geldikten sonra o da yakınlarından kendisine tişört istedi. Genç kadının istediği tişörtün üzerinde "geleceği düşün" anlamına gelen İngilizce "think of the future" yazısı olması dikkat çekti.

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj


Sevgilisini oğluna öldürttü, yakalanmamak için kılık değiştirdiAdana'da eşiyle birlikte sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürttüğü ileri sürülen ve müebbet hapis cezası alınan firari anne saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili kocanın tahrik indiriminden faydalanarak 18 yıl hapis cezası aldığı, çocuğun ise 5 yıl 10 ay hapis cezası alıp cezaevinde yattığı gün göz önünde bulundurularak Ağustos'ta tahliye olduğu öğrenildi.
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