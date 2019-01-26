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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Cinayet tanığı olarak TV'ye bile çıkmış! Kahveye oyun oynarken yakalandı

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Cinayet tanığı olarak TV'ye bile çıkmış! Kahveye oyun oynarken yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2015 yılında 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında 2 kez müebbet hapis cezası verilen bir kişi, Mersin'de kahvede oyun oynarken yakalandı. Şahsın ayrıca bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktığı ve orada yine Malatya'da işlenen bir kadın cinayetiyle ilgili tanık olarak konuştuğu da ortaya çıktı.

2015 yılının Ağustos ayında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 kişinin silahla ateş açılarak öldürülmesi olayından dolayı 1 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet S.G. ile tutuksuz yargılanan İrfan E. ile Ali Enver V.'ye 2'şer kez müebbet hapis cezası verildi. Mahkemede bulunan İrfan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o tarihten beri firarda olan Ali Enver V.'yi yakalama çalışması ise devam ediyordu.

KAHVEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDI

Yapılan fiziki takip ve çalışmalar neticesinde firari zanlının Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi eski açık oto pazarı alt kısmında bulunan bir kahvede olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı oyun oynarken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede karar yüzüne okunarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak, yine Malatya'da işlenen bir kadın cinayetiyle ilgili tanık olarak konuştuğu ortaya çıktı.

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