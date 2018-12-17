Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım
GeriGündem Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
17.12.2018 - 06:13, Son Güncelleme:

Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım

Sakarya’nın Hendek İlçesinde bir kahvehane önünde baba ve oğluna silahla saldıran Hikmet Usta, saldırıdan sonra ailesini alarak kaçmaya başladı.. Sakarya’dan çıkış yapan katil zanlısı Yalova’da uzun kovalamaca ardından yakalanamayınca 3 saatin sonunda Bursa polisi tarafından nefes kesen bir operasyon ile gözaltına alındı. Bursa’daki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Sakarya’ya için emniyetten çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel senide vurayım" diye tepki gösterdi.

Olay Sakarya’nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta, belinde bulundurduğu silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Oradan geçen geçen 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşında ki oğlu Burhan S.’nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş etti.

BABA KENDİNİ SİPER ETTİ

Katil zanlısı 17 yaşındaki Burhan S.’ye silah doğrultunca baba Kadir S. Oğlu için kendini siper etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Kadir S. hayatını kaybederken oğlu Burhan S.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇMAYA BAŞLADI

Olayın ardından çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesini alan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler katil zanlılar tespit ederek takip altına aldı. İşledikleri cinayetin ardından eve gidip ailesini alan Hikmet Usta(51), 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek kaçtı. Sakarya’dan kaçan zanlılar Yalova polisine uzun kovalamaca yaşattıktan sonra Bursa’ya giriş yaptı. Sakarya ekipleri ile iletişime geçen Bursa polisi, Hikmet Usta ve aynı araçta bulunan 5 şahsı Bursa’nın girişinde nefes kesen bir operasyon ile gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar Sakarya polisine teslim edilmek üzere Görükle’de bulunan karakola getirildi. Ayrıca olay yerinde bulunan bazı görgü tanıklarının ifadesinde alkollü olduğu iddia edilen ve havaya ateş eden saldırgana baba ile oğlunun tepki gösterdiği; saldırganın baba ve oğluna 5 el ateş ettiği ve baba Kadir S.’nin oğlunu korumak için siper olduğu öğrenildi.

ŞOK YANIT: GEL SENİ DE VURAYIM

Sakarya İline sevk edilmek için emniyetten çıkarılan Hikmet Usta, basın mensuplarının "Neden yaptın, neden vurdun" sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel senide vurayım" diye tepki gösterdi.

Şüpheli şahıs ve ailesi sorgulanmak üzere Sakarya’dan gelen polis ekiplerince Sakarya iline götürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu kareden dakikalar sonra dehşet saçmıştı! Yakalandı!

Kahreden kaza! Cenazeden dönen çift...

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

"Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz"