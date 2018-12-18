‘Cinayet şüphelisi’
Bolu’da geçen temmuzda yaşlı bir kadına saldırıp öldürdüğü iddiasıyla hakkında ‘vur emri’ çıkarılan ve Bolu dağlarında her yerde aranan ayının dosyasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Avukat Dilruba Uslu Koyuncu’nun CİMER üzerinden yaptığı başvuruya cevap veren Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, ayının soruşturma dosyasına ilişkin detayları paylaştı.
Ayı hakkındaki sürece dair Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bolu Şube Müdürlüğü’nün verdiği detaylara göre, olayın yaşandığı alana fotokapanlar kuruldu. Bir süre sonra fotokapanlar bölgedeki ‘yetişkin’ bir ayının fotoğrafını çekti. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ‘Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkındaki’ yönetmeliğin 54. maddesinin 1. fıkrasının C bendi gereğince ‘halk sağlığını tehdit ettiği’ gerekçesiyle ayının sahadan ‘uzaklaştırılması’ yönünde rapor hazırlandı. Yine ilgili yönetmelik gereği bunun için ayının avcılık belgesine sahip avcılar vasıtasıyla ‘vurularak’ alandan çıkarılması kararı alındı.
Hazırlanan bu rapor Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Bolu şubesine gönderilerek ayının alandan çıkarılması için gerekli izinler talep edildi. Ayının vurulma talebi uygun görüldü. Bunun üzerine ayının vurulması için bölgedeki avcı dernekleriyle bir sözleşme imzalandı. Avcılar, 18-30 Eylül ile 2-12 Ekim arasında yaptıkları aramalarda ayıyı bulamadılar. Bunun üzerine arama faaliyetleri sonlandırıldı.
‘BELKİ KIŞ UYKUSUNA YATTI’
Zanlı ayıyı bulmak için sözleşme yapılan avcı gruplarının lideri Murat Yavuz şunları anlattı: “Olaydan sonra yetkililer bize geldi. Dosyadan ayının resmine baktık. Sonra ayıyı aramaya başladık. Bizimle görüşüldüğünde olayın üstünden bir zaman geçmişti. Dolayısıyla bölgeyi çoktan terk etmiş ve belki de kış uykusuna yatmıştı. ”
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