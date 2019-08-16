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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN - Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR(DHA)
16.08.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Cinayet şüphelisi, 20 ay sonra yakalandı

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İZMİR’de, aralarında husumet bulunan Sinan Soydoğan’ı (32), parkta otururken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Cihan E., olaydan 20 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde, Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Pazaryeri yakınlarındaki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cihan E., parkta tek başına oturan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Sinan Soydoğan’ın yanına geldi. İkilinin arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce, Cihan E., belinden tabancasını çıkarıp ateş etti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sinan Soydoğan kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Soydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Cihan E. ise kayıplara karıştı.

SAKLANDIĞI ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Cihan E.’nin Bergama ilçesinde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bugün söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cihan E.’yi olaydan yaklaşık 20 ay sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Cihan E., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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