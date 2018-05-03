Cinayet şüphelilerini 'deri şapka' yakalattı

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki olay, geçen pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Taksiyle mahalleye gelen 3 kişi, iddiaya göre tartıştıkları Ömer Aksoy'u çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak ve kollarından bıçaklanan Ömer Aksoy, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne oradan da özel bir hastaneye götürüldü. Aksoy, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının 'Şüphelilerden birisi siyah deri şapka takıyordu' ifadesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını bu yönde incelemeye aldı. Polis ekipleri, plakasız ve sürücü koltuğunda siyah deri şapka takan bir kişinin oturduğu taksinin olaydan bir saat sonra Serik ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonunda aracı kullanan Abdil C. ile olay sırasında yanında bulunan Yunus K. ve Turgay Ç.'yi dün gece Serik'te gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu almak için Yeşildere Mahallesi'ne gittiklerini, Ömer Aksoy'un da kendilerini, "Karışmayın, o iş bende" diyerek gasp etmeye çalıştığını, bu nedenle aralarında kavga çıktığını iddia etti. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaşamını yitiren Ömer Aksoy'un uyuşturucu kullanmaktan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu kaydedildi.