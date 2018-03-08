"Cinayet şebekeleri hiçbir evladımızın kanına giremeyecekler"

Beştepe’de ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ temasıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

EVLİLİĞE DEĞİL HAYATA HAZIRLAYIN

“Elbette ki kız çocuklarımızın eğitimi, onların küçük yaşta evliliğe değil hayata hazırlanması hem devletin hem ailelerinin görevidir. Bugün Afrin’de görevi başındaki kadın subaylarımız, askerlerimiz çok ama çok kritik noktalarda büyük başarılar elde ediyorlar. Bugün kamuda çalışanların yüzde 40’ı, hâkim ve savcıların yüzde 31’i, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51’i, 249 büyükelçiden 51’i ve öğretmenlerimizin ortalama yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor.

‘GELECEK TEHDİT ALTINDA’ LATİFESİ

Bu bilinçle geleceğimiz olan kız çocuklarımızın istikbalini teminat altına almak için gayret ediyoruz. Bugün kız çocuklarımızda okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 92’nin üzerine çıktı, orta öğretimde yüzde 82’yi geçti. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Bu da önemli bir gelişme, gelecek tehdit altında. Bu işin latifesi tabii.

Bu ülkenin pırlanta gibi çocuklarının bir kısmı maalesef geçmişte zayi oldu, yok oldu. Onların kanlarına girdiler ve bazılarını vatansızlaştırdılar. Çocuklarımızı kızlarımızı çocuklarımızı terörün pençesinden kurtardık, tekrar kazandık. Onları ihanet şebekelerinin ağlarına bir daha teslim etmeyeceğiz. Vaktiyle Anadolu’nun yoksul çocuklarını rehin alan bu cinayet şebekeleri bundan böyle hiçbir evladımızın kanına giremeyecek; aklını, ruhunu satın alamayacak.

Bölücü terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DEAŞ terör örgütü adı sanı ne olursa olsun ülkemizin gençlerini zehirleyemeyecek.”

ABD’YE: SİLAHLARI BİZİM İÇİN Mİ GETİRİYORSUN

ABD’ye sert mesajlar vererek “5 bin TIR silah, 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat getiriyorsun, kime karşı? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun?” diye soran Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye olarak Suriye topraklarında yürüyen bu operasyonun hedefleri bizce belli, durmayacağız. Şu ne der bu ne der bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Biz devamlı tacize uğruyoruz, sizin ne işiniz var burada? 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye’de ne işin var? 5 bin TIR silah getiriyorsun, 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat getiriyorsun, kime karşı? DEAŞ’ı temizledik diyorsun madem ki DEAŞ’tan burayı temizledin şimdi bu silahlar burada niye, neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin ‘Biz bir ölürüz bin diriliriz. Ve bu yolda böyle gideriz’. Bizim bu noktadaki hedefimiz başkadır. Biz şehadete koşuyoruz, onlar nereye koşuyor bilemem. Bunların en önemli yerler olarak gördüğü yerlerin hepsi tek tek düşüyor. İnşallah Afrin de bitecek. Biz işgal için girmedik. Biz sadece teröristlerden buraları temizlemek için oradayız. İşimiz bittiği andan itibaren gerçek sahiplerine orayı teslim ederek asıl görev alanımıza döneceğiz.”