Cinayet sanıkları birbirlerini suçladı! 'Bacağıma baktığı için bıçakladı...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayet sanıkları birbirlerini suçladı! 'Bacağıma baktığı için bıçakladı...'
GeriGündem Cinayet sanıkları birbirlerini suçladı! 'Bacağıma baktığı için bıçakladı...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/DHA
18.02.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Cinayet sanıkları birbirlerini suçladı! 'Bacağıma baktığı için bıçakladı...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayet sanıkları birbirlerini suçladı! 'Bacağıma baktığı için bıçakladı...'

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl Çetin Uras'ın (64) öldürülmesiyle ilgili ömür boyu hapis istemiyle yargılanan biri Kırgız uyruklu kadın, 2 sanık birbirini suçladı. Sanık Venerao Eshalievaa (39) olay günü yırtmaçlı etek giydiğini, Çetin Uras bacağına baktığı için Mustafa Çukur'un (74) kıskanıp Uras'ı bıçakladığını öne sürdü. Sanık Çukur ise Eshalievaa'nın evde koltuğa işediği için kızdığı Uras'ı bıçakladığını iddia etti.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evde geçen yıl 4 Haziran'da Mustafa Çukur, Venerao Eshalievaa'nın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Kırgız Venerao Eshalievaa ile Mustafa Çukur gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, dini nikahla M.Ş. ile birlikte yaşayan sanık Venerao Eshalievaa'nın olay günü Çetin Uras ve Mustafa Çukur'la birlikte zaman geçirdikleri anlatılarak, şöyle denildi:

"Şüphelilerin daha önceden samimi arkadaş oldukları, cinsel birliktelik yaşadıkları, şüpheli Mustafa Çukur'un şüpheli Venerao Eshalievaa'nın ikametine sık sık gidip geldiği, olay günü alışveriş yapıp eve geldikleri, Venerao Eshalievaa'nın alkol aldığı, şüphelilerle maktulün salonda oturdukları sırada tam olarak tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktığı, kolonya bağımlısı ve fiziksel olarak güçsüz olan Çetin Uras'ın olaydan sonra deterjanlı su ile yıkanan öldürmeye elverişli bıçakla öldürüldüğü, şüpheliler suçtan kurtulmaya yönelik birbirlerini suçlasalar da olaydan sonra şüpheli Venerao Eshalievaa'nın bıçakları deterjanlı suyla yıkadığı, şüpheli Mustafa Çukur'un evinde silah olduğunu belirterek, Venerao Eshalievaa'ya gözdağı verdiği ve olay yerini terk ettiği gibi hususlar göz önüne alındığında şüphelilerin iştirak halinde maktulü öldürdükleri anlaşılmaktadır."

Venerao Eshalievaa'nın eve gelen polislere kendisini 1977 doğumlu 'Adrina Blindu' adıyla tanıttığı ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Cinayetle ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Venerao Eshalievaa, Antalya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, salonda diğer sanık Mustafa Çukur, sanık avukatları, öldürülen Çetin Uras'ın kız kardeşi Sebahat Uras ve sanık yakınları hazır bulundu.

'BİR ANDA KALKTI BIÇAKLADI'

Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada Venerao Eshalievaa, Kırgızistan doğumlu, Kırgızistan ve Moldova çifte vatandaşı olduğunu, memleketinde avukatlık yaptığını belirtti. Türkiye'ye 12 yıl önce geldiğini aktaran Venerao Eshalievaa, herhangi bir işte çalışmadığını, M.Ş. ile dini nikahlı olduğunu söyledi. Çetin Uras'ın kalacak yeri olmadığı için yaklaşık 6 aydır kendi evlerinde kaldığını anlatan Venerao Eshalievaa, olay günü sabah saatlerinde Mustafa Çukur'un eve geldiğini ve kolonya bağımlısı olan Çetin Uras'a 2 şişe kolonya getirdiğini, bir süre sohbet ederek ayrıldığını söyledi. Akşam üzeri, markete giderken yolda Mustafa Çukur'u gördüğünü, birlikte alışveriş yaptıklarını ve eve geldiklerini anlatan Venerao Eshalievaa, "Ben, oturduğumuz odadaki masada marketten aldığımız malzemelerle yemek hazırlığı yapıyordum. Çetin Uras'la Mustafa Çukur da sohbet ediyordu. Bu sırada Mustafa Çukur, bir anda kalktı Çetin Uras'ı bıçakladı. Ben kendisine 'Ne yapıyorsun, seni polise şikayet edeceğim' dediğimde bana, 'Benim ruhsatlı silahım var. Kimseden korkum yok, Seni de vururum' dedi. Çetin Uras'ın vücuduna baktım, kan geldiğini görünce yara bandıyla kapattım ve üstünü değiştirmesini söyledim. Durumunun kötüleştiğini görünce alt komşuma inerek ambulans çağırdım. Çetin Uras'ı severdim, onu öldürmem için bir sebep yok" dedi.

'BACAĞIMA BAKTIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ'

Olay günü yırtmaçlı etek giydiğini, Çetin Uras bacağına baktığı için Mustafa Çukur'un kıskanıp Uras'ı bıçakladığını ileri süren Venerao Eshalievaa, mahkeme başkanının sorusu üzerine bıçakları yıkamadığını, Çetin Uras'ı öldürmediği söyledi.

'BU KADIN BENİ REZİL ETTİ'

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Mustafa Çukur ise olay günü marketten alışveriş yaptıktan sonra Venerao Eshalievaa'nın yaşadığı eve geldiklerini, kendisinin masanın karşısında bulunan koltuğa, Çetin Uras ve Venerao Eshalievaa'nın ise koltukta oturduğunu söyledi. Venerao Eshalievaa'nın bira, Çetin Uras'ın kolonya, kendisinin soda içtiğini anlatan Mustafa Çukur, "Olayın tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kadın bir anda elindeki bıçağı Çetin Uras'ın göbeğine vurdu, 2 defa vurdu. Ben neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, Çetin Uras'ın koltuğa küçük tuvaletini yaptığını söyledi" diye konuştu. Olayın ardından apartman yöneticisinin evine indiklerini ve ambulans çağırdıklarını anlatan Mustafa Çukur, ambulans gelmeden kendisinin evden ayrıldığını belirterek, "Yaşım 75- 76. Sabıkam bile olmadı hiç. Bu kadın beni rezil etti. Çetin Uras'ı bıçaklamadım, bu kadın bıçakladı" dedi.

KARDEŞİ FENALAŞTI

Duruşmada ifade veren Çetin Uras'ın kardeşi Sebahat Uras ise Ankara'da oturduklarını, olaydan sonradan haberdar olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti. İfadesinin ardından fenalaşan Sebahat Uras, mahkeme başkanının talimatıyla salon dışına çıkarıldı.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul için son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat!

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi