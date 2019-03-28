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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
28.03.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Cinayet sanığından şaşırtan savunma! ''Amacım...''

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Cinayet sanığından şaşırtan savunma! ''Amacım...''

BURSA'da, otomobiliyle yoldan geçerken, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren B.Ç.'nin eşi Çimen Ç.'yi çıkan kavgada pompalı tüfekle vurarak, öldüren Murtaza Esetekin, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamayı reddeden Esetekin, "Kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak, havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Amacım, öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum" dedi.

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  • Toz cinayeti davasının sanığı: Amacım öldürmek değildi
  • Toz cinayeti davasının sanığı: Amacım öldürmek değildi
  • Toz cinayeti davasının sanığı: Amacım öldürmek değildi
  • Toz cinayeti davasının sanığı: Amacım öldürmek değildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 2018 yılının Mayıs ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. Evinin kapısının önünde oturan B.Ç., otomobiliyle yoldan geçen Murtaza Esetekin'e, toz kaldırdığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Durduğu aracından inen Esetekin ile B.Ç., tartışmaya başladı.

Tartışma, otomobildeki F.G. ve K.E. ile B.Ç.'nin eşi Çimen Ç.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada Murtaza Esetekin, yakındaki evinden pompalı tüfeği alıp, gelerek, rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, kapının önünde oturan Çimen Ç.'nin kalbine isabet etti. Esetekin ile F.G. ve K.E. ise olay yerinden geldikleri araçla kaçtı.

Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından otomobille Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Çimen Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Murtaza Esetekin ile F.G. ve K.E.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esetekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.G. ve K.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Murtaza Esetekin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan, F.G. ve K.E. hakkında ise 'yardım ve yataklık'tan dava açıldı. Tutuklu sanık Murtaza Esetekin ve tutuksuz sanıklar F.G. ile K.E., ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmaya Çimen Ç.'nin eşi B.Ç., tarafların yakınları ve avukatları da katıldı. Savunmaları alınan F.G. ve K.E., cinayeti kendilerinin işlemediğini söyleyerek, beraat talebinde bulundu. 

'KENDİMİ VE AİLEMİ KORUMAK İÇİN SİLAHIMI ALDIM'

Murtaza Esetekin ise savunmasında, öldürme amacı olmadığını öne sürerek, "Olay günü arkadaşlarımla alkol aldım. Daha sonra eve gitmek için kalktık. Aracı ben kullanıyordum. Çimen Ç.'nin kapısının önünden geçtik. Benim evim de az aşağıda.

Evime gitmek için arabadan indiğimde, bana hakaret ettiler, küfrettiler. Ben de korktuğum için eve gittim. Kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak, havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Amacım, öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Çimen Ç.'nin eşi B.Ç. ise Murtaza Esetekin'in ifadelerini kabul etmediğini belirterek, sanığın suçu kasıtlı işlediğini savunup, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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