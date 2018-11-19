Cinayet raporu yarın hazır
Suudi Prens Selman’ın Kaşıkçı olayında hesap vermemek için yalana başvurduğu ve Amerikan yönetiminin de buna yardım ettiği eleştirileriyle karşı karşıya olan Trump, kapsamlı cinayet raporunun yarın hazır olacağını söyledi. Trump, cinayet anına ilişkin kayıtları dinlemek istemediğini de belirterek “Çünkü acı dolu, berbat bir ses kaydı” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’de Suudi infaz ekibi tarafından İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda kapsamlı bir raporun yarın hazır olacağını söyledi. Malibu’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğini öne süren CIA raporu hakkında, “Henüz herhangi bir değerlendirme yapmadılar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamış bir rapor” ifadesini kullandı.
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Geçen ay Türkiye’yi ziyaret eden CIA Direktörü Gina Haspel ile cinayet konusunda görüştüğünü aktaran Trump, “Bir gazetecinin öldürülmesi korkunç bir şey” ifadesini kullandı. Trump, Fox News kanalına konuşurken de Kaşıkçı cinayetine ait ses kaydı konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirildiğini ancak ses kaydını dinlemek istemediğini söyledi. Trump, “Çünkü bu acı dolu bir ses kaydı. Berbat bir kayıt. Çok şiddet dolu, saldırgan ve berbattı” dedi.
Trump, bugüne kadar Suudi Arabistan’la Ortadoğu’da İran’a karşı ve İsrail’in yanında kurulan stratejik ilişki ve silah anlaşmalarını öne sürerek somut bir adım atılmasının ‘önünü tıkamakla’ suçlanıyor. Trump, önceki gün “Şu an itibariyle onun (Bin Selman’ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
Kaşıkçı’nın köşe yazarı olduğu Washington Post gazetesi ise Suudi Veliaht Prensi Selman’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hesap verme zorunluluğundan kurtulmak için yalan yollara başvurduğunu ve Trump yönetiminin buna yardım ettiğini yazdı. “Trump, Selman’ın yalanlarını savunuyor” başlıklı yazıda, CIA’in cinayet emrinin Suudi Prens tarafından verildiği yönündeki raporuna rağmen, Trump’ın Riyad’ın ‘olayı kapatma’ çalışmalarına destek olduğu ifade edildi.
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