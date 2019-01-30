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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA İSTANBUL
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cinayet mahallinde BM gözlemi

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Cinayet mahallinde BM gözlemi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile beraberindeki heyet inceleme yapmak için gittiği Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na alınmadı.

Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de korkunç bir cinayete kurban gittiği başkonsolosluğa alınmayınca çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, “İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz” dedi. Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

BAŞSAVCI FİDAN İLE 4 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Callamard ve beraberindeki heyet daha sonra Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. 14.20’de İstanbul Adalet Sarayı’na giden Callamard ve beraberindeki heyet, adliyenin protokol kapısından girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından heyet 18.20’de İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrıldı. Callamard’la gelen heyette yer alan bir kişinin elindeki metal çanta dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard’ın yetkisi altında yürütüleceğini, ‘Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili koşulların’ insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

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