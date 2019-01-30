Cinayet mahallinde BM gözlemi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile beraberindeki heyet inceleme yapmak için gittiği Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na alınmadı.
Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de korkunç bir cinayete kurban gittiği başkonsolosluğa alınmayınca çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, “İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz” dedi. Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.
Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.
BAŞSAVCI FİDAN İLE 4 SAAT GÖRÜŞTÜLER
Callamard ve beraberindeki heyet daha sonra Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. 14.20’de İstanbul Adalet Sarayı’na giden Callamard ve beraberindeki heyet, adliyenin protokol kapısından girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından heyet 18.20’de İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrıldı. Callamard’la gelen heyette yer alan bir kişinin elindeki metal çanta dikkat çekti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard’ın yetkisi altında yürütüleceğini, ‘Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili koşulların’ insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.
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