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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.05.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

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Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaparken, tartıştığı S.P. (32) tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel’in (32) cenazesi morgdan alındı. Sertel’i öldüren S.P.’nin cinayeti gerçekleştirmeden bir ay öncesi ‘Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz’ dediği, cinayet günüyse Sertel’e cep telefonundan mesaj atarak görüşmeye çağırdığı ileri sürüldü.

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  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan 32 yaşındaki Sinan Sertel, Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana gelen olayda, Sinan Sertel ile S.P. arasında kazı çalışmaları sırasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. S.P. ise gözaltına alındı. 
Adli Tıp Kurumuna getirilen Sertel'in cansız bedenini almaya, yakınları, arkeologlar ve kazı arkadaşları geldi.

Kazı arkadaşları Sertel’in son yolculuğunda gözyaşlarını tutamazken, kazı başkan yardımcılarından Gökçen Öztaşkın, olayın detaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sinan Sertel ile S.P.’nin yaklaşık bir ay önce tartıştığını belirten Öztaşkın, “Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz’ diyordu. Sosyal medyadan da çevreciymiş gibi görünüyordu.

Sinan’ın telefon numarasını bir yerden bulmuş ve olay günü mesaj atarak, ‘Gel seninle görüşelim’ demiş” dedi.

Öztaşkın, olay günü ağaç kesme olayının doğru olmadığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yaptığı ve 7 yıldır bölgedeki kazı çalışmalarına katıldığı belirtilen Sertel’in cenazesi, Antalya’daki müzede yapılacak törenin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde defnedilecek. 

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