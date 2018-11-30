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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
30.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Cinayet gibi kazaya 8 ayda tahliye

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Cinayet gibi kazaya 8 ayda tahliye

Kaldırımda yürüyen iki kardeşin ölümüne neden olan sürücü Dursun Hazır’a verilen 7 yıl hapis cezası ‘iyi hal indirimi’yle 5 yıl 10 aya indirildi. Kararı istinaf mahkemesi de onaylandı. 8 ay tutuklu kalan Dursun Hazır tahliye edildi.

Kaza, Pendik’te 18 Temmuz 2017’de meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan müteahhit Dursun Hazır (42), Kurtköy yönünde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce yol kenarında hatalı park eden bir araca daha sonra kaldırımda yürüyen iki kardeşe çarptı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Tuğba Özdemir (21) ile Eskişehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tuğçe Özdemir (20) hayatını kaybetti. Dursun Hazır ile yol kenarına hatalı park yapan Ahmet Oymaağaç hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Dursun Hazır’a 7 yıl hapis cezası veren Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cezayı iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl 10 aya indirdi. Kararın ardından 8 ay hapishanede tutuklu kalan Dursun Hazır tahliye edildi. Hatalı park eden Ahmet Oymaağaç ise beraat etti. Gerekçeli kararda “Sanığın arzulamadığı ve öngörmediği, ancak hareketine bağlı olarak öngörülebilir netice olup, hareketle netice arasında tam illiyet bağı olduğundan mahkûmiyetine hükmedilmiştir” denildi.

‘KIZLARIM ÖLDÜ CEZA YOK’

Hayatını kaybeden Tuğba ve Tuğçe kardeşlerin babası Yılmaz Özdemir ise avukatları aracığıyla karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Yılmaz ailesinin avukatları, sanıklara ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan ceza verilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. İstinaf mahkemesinin kararına tepki gösteren baba Yılmaz Özdemir, dosyayı Yargıtay’a taşıyacağını söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yerel mahkeme sanığa ödül gibi bir ceza verdi. İstinaf mahkemesi de bu cezayı onayladı. Yanlış karar devam ettirildi. İki kişiyi öldüren sanık 8 ay hapiste kaldı. Sonra özgürlüğüne kavuştu. İki kızım öldü, ortada ceza yok.”

Kaldırımda ezdi 8 ayda çıktı
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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