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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

Cinayet gibi kaza! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

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Cinayet gibi kaza! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre aşırı süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kıza çarptı. Olay yerine gelen genç kızın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 AY 197 plakalı otomobil, süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmayarak devam etti. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen B.Y.'ye (17) çarpan otomobil, talihsiz kızı metrelerce sürükledi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaza yerinin yakınlarında oturduğu öğrenilen B.Y.’nin yakınları haberi alınca olay yerine geldi. Genç kızın cesedini görünce sinir krizi geçiren yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Sağlık görevlileri acılı aile bireylerini sakinleştirmeye çalıştı.

Cinayet gibi kaza Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

B.Y.’ye çarpıp kaçan otomobilin plakasının olay yerinde düştüğü, sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinayet gibi kaza Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

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