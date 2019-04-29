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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
29.04.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

İzmir'de cinayet gibi kaza

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Bürge Yolbilir'in (17), kuzeniyle birlikte gezmek için dışarı çıktığı ve kazanın eve dönerken meydana geldiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bekir K.'nin kaza sırasında alkollü olduğu ve hakkındaki bir suçtan denetimli serbestlik kapsamında bulunduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Akçay Caddesi, Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. Kuzeniyle birlikte dışarıda gezen ve eve dönmek için yola çıkan Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir'e kırmızı ışıkta geçen ve alkollü olduğu öğrenilen Bekir K. yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yolbilir, yaklaşık 40 metre ileri savruldu. Kazayı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Yolbilir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarınca teslim alınan Bürge Yolbilir'in cenazesi, Aktepe Mahallesi'ndeki Hacı Fevzi Baba Camii'nde kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan kaza yaptığı hafif ticari araçla kaçan ve yapılan testte 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir K., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Hakkındaki başka suçtan denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenilen Bekir K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmirde cinayet gibi kaza

 

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