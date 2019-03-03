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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.03.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı

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Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan ve dün akşam Kırklareli'nin Asilbey köyü yakınlarında yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan Okan Algur'ün (29) yakınları, firari cinayet şüphelisi Önder M.'nin evine yürüdü. Evin çevresinde önlem alan polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirirken, ilçede güvenlik önlemleri artırıldı.

Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, dün yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder M. ile birlikte Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Okan Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı.

Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında karayolunun ortasında saat 01.00 sıralarında bir ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Okan Algur'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemelerde Algur'un darp edilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Algur'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı

Okan Algur

YAKINLARI AYAKLANDI

Öldürülen Okan Algur'un birlikte pazara gittiği Önder M.'den ise haber alınamadı. Jandarma ekipleri Önder M.'yi arama çalışmalarını sürdürürken, öldürülen Algur'un Babaeski'nin Gazi Kemal Mahallesi'nde yaşayan yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldi.

Cinayetle ilgili aranan Önder M.'nin bulunmasını isteyen kalabalık, daha sonra şüphelinin Hamidiye Mahallesi'ndeki evinine önüne yürüdü. Önder M.'nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın eve yaklaşmasına izin vermedi.

Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı

Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Olakçı, olay yerine gelerek kalabalığını sakinleştirmek istedi. Olakçı, "Merak etmeyin cinayeti işleyen kişi en kısa zamanda bulup, adalete teslim edeceğiz. Sizden sakin olmanızı istiyorum, burada durmanız hiç bir şey ifade etmez. Siz şimdi mahallenize gidin, birazdan bende gelip sizinle konuşacağım" diye topluluğa seslendi. Bu sözler üzerine öfkeli kalabalık dağıldı.

Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı

Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, İlçe Belediye Başkanı Belediye Başkanı Abdullah Hacı, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Olakçı, cinayet kurbanı Okan Algur'ün yakınblarının oturduğu Gazi Kemal Mahallesi'ndeki kahveye gitti. Kaymakam Özarslan, öldürülen Okan Algur'un kayınpederi Levent Karan ve yakınlarına başsağlığında bulundu. Özarslan, "Acınızı paylaşıyorum. En kısa zamanda adalet yerine bulacaktır. Katil yakalanıp adalete teslim edilecek. Hiç merak etmeyin, olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Yeter ki siz sakin olun" dedi. Mahalle sakinleri de sorun yaratmadan cenazelerini bekleyecekleri sözünü verdi. Ancak herhangi bir olay yaşanmaması için ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Kaymakam Özarslan ile beraberindekiler bir süre kahvede kaldıktan sonra ayrıldı. Öldürülen Algur'un eşi Burca Algur'un 3'üncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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