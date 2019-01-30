'Cinayet emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz'
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz” dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz” dedi.Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın ziyaretine ilişkin olarak Twitter’dan İngilizce açıklama yaptı. Altun, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı” mesajını paylaştı.
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