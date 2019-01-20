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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.01.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Cinayet anları ses kaydında

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Cinayet anları ses kaydında

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi meyve bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının, olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmeler dava dosyasında yer aldı. Kayıtlarda, olaydan önce "Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun, kapıyı kıracak" diyerek yardım isteyen sanık, sonrasında birkaç kez aradığı görevlilere "Adam ölüyor yetişin. Ambulans istemiştim, kocamı bıçakladım" ifadelerini kullanıyor

Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Cengiz A'yı (30) öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme"den 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 3 çocuk annesi Nurcan S'nin, olay gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisiyle yaptığı görüşmenin kaydı, olay gecesi yaşananları gözler önüne seriyor.

Kayıtlara göre Nurcan S'nin aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi santralindeki görevliye, "Ben bu eşimden bıktım usandım. Sabahtan buyana içti içti, mahalleliyi başımıza yığdı. Bağırıp duruyor." dediği yer alıyor. Bunun üzerine görevlinin polise yönlendirdiği kadın, haber merkezindeki polise, "Eşim içti içti... İllallah ettim artık yetişin. Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun kapıyı kıracak." ihbarında bulunuyor.

Bir sonraki kayıtta ise yeniden arayan Nurcan S'nin ağlayarak "Yetişin, acil, bıçakla yaralama. Evet evet evet, ambulans istiyorum. Lütfen yetişin, bıçakla yaraladım kocamı." dediği duyuluyor.

Aynı kaydın devamında merkezdeki görevlinin "Nefes alıp veriyor mu?" sorusuna Nurcan S, "Bilmiyorum" yanıtını veriyor. "Bıçak şu an eşinin vücudunda mı?" sorusuna ise kadının "Değil çektim" yanıtını vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi, "Kanayan yere temiz bir bezle bas. Ambulans gönderiyorum." dediği anlaşılıyor.

Nurcan S'nin, "Tamam yetişin yetişin yetişin... " sözleriyle görüşme tamamlanıyor.

Bir süre sonra yeniden arayan Nurcan S. ile görevli arasında son olarak şu görüşme gerçekleşiyor:

- Sanık: "Ambulans istemiştim, kocamı bıçakladım, nerede kaldı bu ambulans ölüyor adam."
- Görevli: "Tamam ambulansı yönlendirdik. Emniyet ekibiyle birlikte gelecekler. Polis geldi mi?"
- Sanık: "Geldi, çabuk olsunlar, adam ölüyor."
- Görevli: "Tamam ambulans orada zaten birisi karşılasın."
- Sanık: "Tamam, karşılıyorlar."

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nurcan S, 4 Haziran'da Cengiz Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

 

 

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