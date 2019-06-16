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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cinayet+altın kolye = Ağırlaştırılmış müebbet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Cinayet+altın kolye = Ağırlaştırılmış müebbet

Avcılar'da yanında çalıştığı Şenel Akalp’i bıçaklayarak öldürdükten sonra parçalara ayıran Savaş Tambaş, cinayetten müebbet, hırsızlıktan ise 6 yıl ceza aldı.

Ancak Tambaş’ın cinayetten sonra Akalp’in boynundaki altın kolyeyi alması her şeyi değiştirdi. Yakalandıktan sonra ilk ifadesinde, “Birlikte uyuşturucu alıp sızdık. Uyandığımda pantolonu inikti.

Beni taciz ettiğini düşünüp öldürdüm. Cesedin elini, kolunu, başını göl kenarına gömdüm. Kalanı da yaktım” diyen Tambaş, Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile nitelikli hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karara Şenalp’in ailesi itiraz etti. Yargıtay kararı bozdu.

Maktülün boynundaki altın kolye ve 1000 TL’lik borç detaylarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Savaş Tambaş yeniden görülen davada, cinayeti hırsızlık için işlemediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi.

Cinayet+altın kolye = Ağırlaştırılmış müebbet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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