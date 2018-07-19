Çin Seddi hangi iki ülke arasındadır?
Asya-Pasifik bölgesinde bulunan Çin Seddi’nin temelleri M.Ö 7’nci yüzyılda atıldı. Dünyanın en uzun savunma duvarı özelliğini taşıyan Çin Seddi, 1986 yıllında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendi. Peki, Çin Seddi hangi iki ülke arasındadır?
Çince adı, ‘’On Binli Uzunluğundaki Duvar’’ olan Çin Seddi’nin kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güney batıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla beraber uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısmı Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir ve seddin asıl inşaat tarihi M.Ö 221 ve M.S 608 yılları arasındadır. Çince adı, ‘’On Binli Uzunluğundaki Duvar’’ olan Çin Seddi’nin kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güney batıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla beraber uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısmı Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir ve seddin asıl inşaat tarihi M.Ö 221 ve M.S 608 yılları arasındadır.
Çin ile Moğolistan arasında kalan Çin Seddi’nin temeli, Çin’in savaşan beylikler döneminde, 20’den fazla krallık tarafından atılmıştır. Çin Seddi, ülke sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin’e karşı ‘’Moğol’’ ve ‘’Türk’’ boylarının saldırısına karşı savunmak, uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak, ülkeden kaçışları önlemek ve ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek amacıyla inşa edilmiştir.
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