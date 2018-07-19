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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Çin Seddi hangi iki ülke arasındadır?

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Çin Seddi hangi iki ülke arasındadır?

Asya-Pasifik bölgesinde bulunan Çin Seddi’nin temelleri M.Ö 7’nci yüzyılda atıldı. Dünyanın en uzun savunma duvarı özelliğini taşıyan Çin Seddi, 1986 yıllında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendi. Peki, Çin Seddi hangi iki ülke arasındadır?

Çince adı, ‘’On Binli Uzunluğundaki Duvar’’ olan Çin Seddi’nin kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güney batıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla beraber uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısmı Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir ve seddin asıl inşaat tarihi M.Ö 221 ve M.S 608 yılları arasındadır. Çince adı, ‘’On Binli Uzunluğundaki Duvar’’ olan Çin Seddi’nin kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güney batıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla beraber uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısmı Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir ve seddin asıl inşaat tarihi M.Ö 221 ve M.S 608 yılları arasındadır. 

Çin ile Moğolistan arasında kalan Çin Seddi’nin temeli, Çin’in savaşan beylikler döneminde,  20’den fazla krallık tarafından atılmıştır. Çin Seddi, ülke sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin’e karşı ‘’Moğol’’ ve ‘’Türk’’ boylarının saldırısına karşı savunmak, uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak, ülkeden kaçışları önlemek ve ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek amacıyla inşa edilmiştir.

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