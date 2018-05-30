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    Vatandaşlar 'Çin Seddi' diyordu... Bakan görünce 'yıkın' dedi

    Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)
    30.05.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    TRABZON'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü çevresinde yapımı tartışmalara neden olan beton duvarın yıkımının ardından başlatılan ’Geosentetik donatılı duvar’ çalışmalarında sona gelindi. Oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle eleştiri konusun olan göl kıyısı, yapılan projesiyle yeşil örtü ile kaplandı.

    Sera Deresi Vadisinde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü’ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı.

    BAKAN SOYLU GÖRDÜ 'YIKIN' TALİMATI VERDİ

    Geçen yıl temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de ’Çin Seddi’ benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı.

    Vatandaşlar Çin Seddi diyordu... Bakan görünce yıkın dedi

    Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik mesafedeki gölün doğal dokusuna uygun bir projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan ’GeoArme Geosentetik donatılı duvar’ yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

    6 AYDA GÖL KIYISI YEŞİLLENDİ

    Yaklaşık 6 ay önce başlatılan ’GeoArme Geosentetik donatılı duvar’ çalışması kapsamında çimlendirme çalışmasıyla göl kıyısı yeşil örtüyle kaplandı. Yerli turistin yanı sıra özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen binlerce turistin ziyaretçi akınına uğrayan göl kıyısındaki çalışmaların tamamlanarak, eski doğal güzelliğine kavuşması hedefleniyor. Çevre düzenlemesiyle projenin tamamlanacağı ifade edildi.

    Vatandaşlar Çin Seddi diyordu... Bakan görünce yıkın dedi

    ’BU SİSTEM YÜZYILLARCA DURACAK’

    ’GeoArme Geosentetik donatılı duvar’ sisteminin yapımından sorumlu Cemal Ertan Uzun, duvarın çok dayanıklı ve çevre dostu bir sistem olduğunu söyledi. Duvarın bittiğinde bölgenin tamamen yeşil bir görüntüye kavuşacağını kaydeden Uzun, Burada yapmış olduğumuz duvar, duvar üzerine yeşil alan kurulumudur. Çimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra duvarda tamamen yeşil bir görüntü oluşacak. Bizim buradaki amacımız, çimin kalıcılığını sağlamak ve duvarın yıllarca bozulmayacak şekilde sağlamlaştırmak. Burada yaptığımız bu sistem yüzyıllarca duracak dedi.

    Vatandaşlar Çin Seddi diyordu... Bakan görünce yıkın dedi

    YENİ DUVARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

    Bölge sakini Tuncay İskefyeli duvardaki değişimin bölge turizmine katkı sağlayacağına işaret etti. Duvarın yeni haline şaşırdığını anlatan İskefiyeli, Burada eskiden çok kötü bir duvar vardı. Gölün hiçbir manzarası yoktu. Şimdiki halini görünce şaşırdım. Duvar gayet güzel ve modern olmuş. Çalışmalar tamamlandığı zaman buradaki görüntünün turistlerin ilgisini daha çok çekeceğini ve turist sayısını arttıracağını düşünüyorum diye konuştu.

    YEŞİLE UYGUN EN İYİ DUVAR

    Yörede oturan Abdurrahman Yılmaz ise projenin son halini merakla beklediklerini dile getirerek, Sera Gölünün yeni usuldeki duvarımızın ismi G duvarı diye adlandırılıyor. Şu anda Türkiye'de geçerli olan duvarlardan birinci sırada olduğu söyleniyor. Nasıl olacağını biz de merak ediyoruz. Yeşile uygun yapılan en iyi duvar budur ifadelerinde bulundu.

    HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

    Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl, şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikayesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon’a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

    Etiketler: gündem
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