CİMER’e 3.3 milyon başvuru
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir yıl içinde 3 milyon 318 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Oktay, CİMER’e yapılan başvurularla ilgili CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in soru önergesini yanıtladı. Oktay, 9 Temmuz 2018 ile 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında CİMER’e 3 milyon 318 bin 411 başvuru yapıldığını ifade etti. Oktay, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun rapor düzenlenmesi maddesinde kurum ve kuruluşların bilgi edinme hakkı kapsamında kendilerine yapılan başvurulardan reddettikleri başvuru sayılarını ve bunların dağılımını gösteren bir rapor hazırlayacağını belirtti. Kurumların gelen başvuru ve şikâyetleri rapor olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na sunacaklarını kaydeden Oktay, kurulun da söz konusu raporları genel raporla birlikte TBMM’ye göndereceğinin hüküm altına alındığını ifade etti.
CİMER’e başvurularda kamu/özel sektör çalışanları, mahalli hizmetler, yükseköğretim ve sağlık alanları başı çekiyor. CİMER’e iletilen başvuruların içerikleri, başvuru hareketleri veya başvuru sahibinin kişisel bilgileri, ilgili mevzuattaki ilke ve prensipler gözetilerek, konunun muhatabı dışında hiçbir makam veya kurumla paylaşılmıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kapatılarak tüm şikâyet, öneri ve talepler CİMER üzerinden alınmaya başlamıştı.
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