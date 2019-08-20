CİMER nedir? CİMER başvurusu nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince (CİMER) kamu spotu hazırlandı. İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren CİMER'in, ‘Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü’ sloganıyla hazırladığı 50 saniyelik kamu spotu sosyal medyada yayımlandı. Peki, CİMER tam olarak nedir? CİMER başvurusu nasıl yapılır?
CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), 20 Kasım 2006 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak faaliyete geçen, yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir.
Gelişen bilgi iletişim teknolojileri sayesinde kadim insan haklarından olan dilekçe hakkının kullanımını kolaylaştırmak ve daha da önemlisi vatandaşların demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimi sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER, dünya genelinde elektronik başvuru alma sistemine geçen öncü sistemler arasındadır. CİMER, hükümetimizin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara kaynaklık etmektedir.
Aynı zamanda bu sistem, vatandaşlardan gelen geribildirimlerin ölçülmesi ile birlikte halkla ilişkiler kavramını tüm kamu teşkilatına yaymayı amaçlamaktadır.
CİMER BAŞVURU NASIL YAPILIR?
CİMER başvurusu https://www.cimer.gov.tr/ adresinden adresi üzerinden alınmaktadır. Yapılan başvuruların değerlenmeye alınması için TC kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi zorunludur. CİMER'e telefon ve mektupla da başvuru yapılması mümkündür. Yapılan başvurular sistem tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir.
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