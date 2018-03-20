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    CİMER başvurusu nasıl yapılır? - CİMER şikayet ve öneri hattı

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:

    CİMER başvurusunun nasıl yapılacağı yüz binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER, birçok şikayet ve öneriyi değerlendiriyor. CİMER merkezinde çalışanlar, vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri değerlendirip bir çözüm üretiyorlar. Peki, CİMER başvurusu nasıl yapılır?

    CİMER şikayet ve öneri başvurusu için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Şikayet ve önerilerini CİMER başvuru hattında paylaşan vatandaşlara, CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından cevap veriliyor. CİMER başvuru sistemiyle birlikte vatandaşların çözüme ulaşmayan sorunları kalmıyor. Peki, CİMER başvurusu nasıl yapılır?

    Bu platforma vatandaşlar şikayetlerini yazıyorlar ve CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından cevap veriliyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER ile vatandaşların çözüme kavuşmayan sorunları kalmayacak. CİMER sadece bir şikayet hattı olarak da hizmet vermiyor. Vatandaşlar aynı zamanda önerilerini ve isteklerini de kolaylıkla dile getirebiliyorlar. Vatandaşlar çeşitli yollarla Cimer’e ulaşabiliyor. E-devlet üzerinden bu sisteme ulaşabildikleri gibi telefon, faks ve posta yoluyla da Cimer’e erişim sağlayabiliyorlar.

    CİMER BAŞVURUSU HAKKINDA

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

    Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

    CİMER BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: CİMER şikayet hattı , SeoHaber , gündem
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