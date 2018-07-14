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    Cilt kanseri nasıl anlaşılır?

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Cilt kanseri, birçok nedenden dolayı ciltte oluşan kötü huylu büyümedir Cilt kanseri veya deri kanseri birçok sebepten kaynaklanabilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Peki, cilt kanseri nasıl anlaşılır?

     

    Cilt kanserinin üç yaygın türü vardır: Bazal hücre karsinom (basal cell carcinoma), yassı hücreli karsinom (squamous cell carcinoma) ve malignant melanom. Bunların her biri ortaya çıktığı deri hücresinin adını almıştır. Güneş ışığı ve diğer morötesi (UV) ışınımlarından uzak kalarak, güneşin etkilerine karşı koruyucu giysiler giyerek ve güneş kremi kullanarak UV ışınımının sebep olduğu kanserlerin riskini önemli ölçüde azaltmak mümkündür. 

    Cilt kanseri genellikle derinin üst kısımlarından geliştiğinden gözle görülebilir. Bu da erken aşamada keşfedilmelerini sağlar. En sık uzun süreli iyileşmeyen yara yakınması ile başvurulur. En sık güneş gören “yüz, boyun” gibi bölgelerde iyileşmeyen yara, kanama, renk değişikliği görülür.

    Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?

    Tanı için şüphelenilen bölgeden deri biyopsisi (örneği) almak gerekir.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

    Erken dönemde şüpheli deri bölgesinin cerrahi olarak çıkarılması, bazı cilt kanserlerinde sıvı azot ile dondurulması şeklinde tedavi edilebilir.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

     Tedavi sonrası güneşten korunma çok önemlidir. Bazı kanser türlerinde aralıklı hekim kontrolü önemlidir.

     

    Etiketler: Cilt kanseri nedir , Cilt kanseri nasıl anlaşılır
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