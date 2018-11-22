Çiller'den iddialara cevap: 'Külliyen hakikat dışıdır'
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia"nın gerçek olmadığını bildirdi.
Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır." dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle