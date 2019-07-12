‘Çılgın Türk’ için mezar istiyorlar
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kayıp şehitlerinden 13’üncü Alay Kumandanı Yarbay Ahmet Rıfat Bey’in torunu Rıfat Orhan Koral, dedesine ait bilgi ve belgeleri Hürriyet’le paylaştı. Rusya’da 7 yıl esir kalan dedesinin yurda dönüp tekrar savaşa katıldığını ve Turgut Özakman’ın kitabındaki ‘Çılgın Türkler’den biri olduğunu söyleyen Koral, “Dedemin naaşı bulunduğunda mezarını yaptırmak istiyoruz’ dedi.
HÜRRİYET, 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 240 kayıp şehidinin bulunduğu bir alan daha tespit edildiğini duyurmuştu. Başlatılan proje kapsamında Polatlı’nın Karailyas köyü yakınlarındaki yeri bulan Dr. Selim Erdoğan, bölgedeki şehitlerin 13’üncü Alay’a ait olduğunu belirtmişti. Bu alayın şehit komutanı Yarbay Ahmet Rıfat Bey’in torunu Rıfat Orhan Koral, Hürriyet’e ulaşarak dedesiyle ilgili bilgi ve evrakı paylaştı. Rıfat Orhan Koral ayrıca dedesinin mezarını yaptırmak istediklerini de söyledi. Koral, dedesinin şehit olduğu anın Turgut Özakman’ın ‘Şu Çılgın Türkler’ adlı kitabının 406’ncı sayfasında anlatıldığını belirterek “O çılgın Türkler’den biriydi. Şehit olduğunda anneannem henüz iki aylıkmış, kızını hiç görmemiş” dedi. Koral, dedesinden geriye kalan belgelerin bir kısmını da Hürriyet’le paylaşarak duygularını anlattı.
RUSYA’DA 7 YILLIK ESARET
Koral’ın paylaştığı bilgilere göre Ahmet Rıfat Bey, 1 Temmuz 1878’de Sivas’ın Cami-i Kebir Mahallesi’nde dünyaya geldi. Askeri eğitimini tamamlayıp yüzbaşı rütbesiyle katıldığı Balkan savaşlarının ardından Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya cephesinde savaşarak bugünkü Özbekistan sınırları içinde Ruslara esir düştü. Yedi yıl boyunca bu bölgelerde ve Sibirya bozkırlarında esaret hayatı yaşadı. Bu zorlu koşullar içinde Taşkent’te öğretmenlik de yaptı. Esaret yıllarının ardından vatanına dönen Ahmet Rıfat Bey, döner dönmez Milli Mücadele saflarındaki yerini aldı. İstiklal Savaşı’nın devam ettiği 1921 yılında Sakarya cephesine gitti ve Yarbay rütbesiyle 13’üncü Alay Komutanı oldu.
Yarbay Ahmet Rıfat Bey, esir düştüğü dönemde Özbekistan bölgesinde bir kampta öğretmenlik yaparken...
ŞEHİT OLDUĞUNDA KIZI İKİ AYLIKTI
Sakarya Savaşı’nın başlamasından çok kısa bir süre sonra bir kızının dünyaya geldiği haberini aldı. Eşine yazdığı mektupta adının ‘Saadet’ olmasını istedi. Ancak Yarbay Ahmet Rıfat Bey, 28 Ağustos 1921’de top şarapneliyle vurularak şehit oldu. Bu sırada henüz hiç görmediği kızı Saadet iki aylıktı. Şehit olmasının ardından İstiklal Madalyası ailesine teslim edilen Ahmet Rıfat Bey’in rütbesi de albaylığa yükseltildi.
‘ÇILGIN TÜRKLERDEN BİRİ’
Ahmet Rıfat Bey’in kızı Saadet Hanım’dan olan ve kendi ismini taşıyan bir erkek torunu Rıfat Orhan Koral şunları söyledi: “Dedem Yarbay Ahmet Rıfat Bey’in şehit olduğu saldırı Turgut Özakman’ın ‘Şu Çılgın Türkler’ adlı romanının 406’ncı sayfasında yer alıyor. O kitaptaki Çılgın Türklerden biriydi dedem. Onun onurunu, gurunu hep taşıyoruz. Şehit olmasının ardından, onun fotoğrafları, madalyaları, mektupları ve okuduğu gazetelerin de aralarında bulunduğu evrakları anneannem vasıtasıyla bize intikal etti. Anneannem onu hiç görmemişti. Fotoğraflarıyla avunurdu. Haberi Hürriyet’te okuyunca çok heyecanlandık. Dedemin naaşı bulunduğunda mezarını yaptırmak istiyoruz”
Yarbay Ahmet Rıfat Bey’in torunu Rıfat Orhan Koral
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