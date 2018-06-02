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    Çılgın çoraplar ittifakı

    Mesude ERŞAN
    02.06.2018 - 00:00 | Son Güncelleme:

    SAĞLIKÇILARIN tükenmişliklerine dikkat çekmek isteyen doktorlar dün farklı farklı çoraplar giydi.

    Yurtdışında başlayan kampanyaya Türkiye’den de yoğun katılım oldu. Doktorlar, renk renk, desen desen çoraplarının fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinde #socks4docs (doktorlar için çoraplar) ve #crazysocks4docs (doktorlar için çılgın çoraplar) etiketiyle paylaştı.

    Konuyla ilgili hazırlanan ve yine sosyal medya üzerinden paylaşılan posterlerde, her 50 doktordan 1’inin intihara teşebbüs ettiği, her 4 doktordan 1’inin intiharı düşündüğü, her 5 doktordan 1’inin depresyon tedavisi gördüğü hatırlatıldı. Bu nedenlerle ölen doktorları hatırlamak ve farkındalık yaratmak için çılgın çorap giyilmesi çağrısı yapıldı. Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer de önlük ve çoraplarını giyerek bu pozla kampanyaya destek oldu.


    Çılgın çoraplar ittifakı
    Tur Yıldız Biçer

     

    Etiketler: sağlık personeli , gazetehaberleri , gündem
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