Çılgın çoraplar ittifakı

Yurtdışında başlayan kampanyaya Türkiye’den de yoğun katılım oldu. Doktorlar, renk renk, desen desen çoraplarının fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinde #socks4docs (doktorlar için çoraplar) ve #crazysocks4docs (doktorlar için çılgın çoraplar) etiketiyle paylaştı.

Konuyla ilgili hazırlanan ve yine sosyal medya üzerinden paylaşılan posterlerde, her 50 doktordan 1’inin intihara teşebbüs ettiği, her 4 doktordan 1’inin intiharı düşündüğü, her 5 doktordan 1’inin depresyon tedavisi gördüğü hatırlatıldı. Bu nedenlerle ölen doktorları hatırlamak ve farkındalık yaratmak için çılgın çorap giyilmesi çağrısı yapıldı. Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer de önlük ve çoraplarını giyerek bu pozla kampanyaya destek oldu.







Tur Yıldız Biçer