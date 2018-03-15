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    Çıldırtan görüntü: Hain, vicdansız, eşkıya...

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Aydın'da para istediği annesini tekme tokat döven gencin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.

    AYDIN'da gerçekleşen olayda hapisten çıkan adam annesinin yanına gitti, para isteğini reddeden kadına bağırmaya başladı.

    Saldırgan annesini telefonla bir kişiyle görüştürdükten sonra yere düşürerek tekme tokat dövdü.

    Ana haber bülteninde tepki çeken görüntülere yer veren Ahmet Hakan, annesini döven evlada sert sözlerle tepki gösterdi.

    İşte Ahmet Hakan'ın görüntülere tepkisi:

    "İzlemeye dayanılmayacak görüntülerdi. Hain, vicdansız, insanlıktan nasibini almamış eşkıyanın görüntüsü. Evlat demek istemiyorum. Para için annesini tekmelerle öldüresiye dövüyor. Cennet anaların ayağı altındadır diyoruz ama bakın adam ne yapıyor."

    Etiketler: anneye şiddet görüntüleri , gündem
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