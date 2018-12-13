13 Aralık hadi ipucu: Cildin gizlenmek istenen yerlerini gölgelendirme işlemine ne denir?
Makyaj yapımında her yıl farklı teknikler ön plana çıkıyor. Doğru hamlelerle yüzün tüm kusurlarını kapatıp, tonlamayla istediğimiz görüntüye kavuşabiliyoruz. Peki, cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir?
Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine kontür adı verilir. Eskiden de uygulanan ancak son yıllarda daha yaygın kullanılan kontür, makyaj yaparken koyu ve açık renklerden yardım alarak yüz hatlarını vurgulamak veya gizlemek için yapılıyor. Doğru yapılan kontür sayesinde elmacık kemiklerini çıkartmak veya burnu daha kalkık göstermek mümkün.
Kontür için kullanılan 3 makyaj malzemesi yeterli: Aydınlatıcı, koyu tonlarda allık ve ışıltı veren krem ürünler. Kontürün doğal durması için tonları kendi cilt tonunuza göre seçmelisiniz. Aydınlatıcınızı ise daha açık bir tondan yana kullanın. Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için yanaklarınızın üstünden önce yanlara sonra da ortalarına kadar uygun fırçayla gölgeyi uygulayın.
Kontür makyajınızın daha kalıcı olması için üzerinden pudra ile geçebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle