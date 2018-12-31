Çikolata kutusu 16 yılını yedi... Bu olaya kim ne dedi?
Bursa'da, taşeron şirket bünyesinde çalıştığı belediyedeki vestiyerdeki boş çikolata kutusunu alan temizlikçi kadının tazminatsız kovulmasını Kanal D Ana Haber hukukçulara sordu.
Bursa'da, taşeron şirket bünyesinde çalıştığı belediyedeki vestiyerdeki boş çikolata kutusunu alan temizlikçi kadın tazminatsız kovuldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temizlik işçisi kadına kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte, kadın 16 yıldır çalıştığı kuruma veda etti.
Kanal D Ana Haber hukukçulardan görüş aldı ve vatandaşlara fikrini sordu:
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