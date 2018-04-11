'Çıkış kapısı'nın FETÖ'cü organizatörleri

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Gabon makamları tarafından 23 Mart’ta gözaltına alınan ve hafta sonunda MİT’e teslim edilen FETÖ’cülerin, örgütün Gabon yapılanmasındaki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal olduğu bildirildi. Gabon’un 5 bin kilometre uzaklıktaki başkenti Libreville’den özel uçakla İstanbul’a getirilen FETÖ’cülerin sorgusu sürüyor.



MİT, FETÖ’nün Afrika’daki en önemli yapılanmasının olduğu Gabon’daki üç üst düzey yöneticiyi uzun süredir takip ediyordu. Güvenlik kaynakları, FETÖ’nün Gabon’u Afrika ve bazı Orta Asya ülkelerinden ABD, Fransa ve Latin Amerika ülkelerine ‘çıkış kapısı’ olarak kullandığı bilgisini paylaştı. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Gabon’da FETÖ’nün bu alanda birçok işletme kurduğunu ve bu işletmeler aracılığıyla siyasi erki baskı altında tutmayı hedeflediğini belirten kaynaklar, Gabon makamlarıyla yapılan temaslar sonucu FETÖ’nün bu baskısının da ortadan kaldırıldığını söyledi.



Yeraltı kaynaklarının işletilmesiyle elde edilen parayla diğer Afrika ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinden kaçan FETÖ’cülerin Gabon’a uğrayan cruise’larla (lüks yolcu gemisi) ABD ve Latin Amerika’ya götürüldüğünü vurgulayan kaynaklar, üç FETÖ’cünün bu kaçış yolunu organize ettiklerini, dolayısıyla FETÖ’nün Afrika çıkışına büyük bir darbe vurulduğunu dile getirdi.



HEPSİ ARANIYORDU

Yakalanan FETÖ’cülerin üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları da bulundu. Yakalanan Özpınar hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor. Libreville’deki ‘Uluslararası Türk Gabon Okulu’ müdürü olarak görev yapan Özpınar, Mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren ‘Işık Akademileri’ (Light Academy) yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.



Demirönal hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla verilen tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor. Demirönal, FETÖ’nün Gabon yapılanmasına ait ‘Işık Okulları’nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu. Akbaş hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama ve yakalama kaydı var.



Akbaş, Gabon’da ‘Işık Okulları’nın genel müdürlüğünü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika’ya yaptığı para transferini yönetiyordu.



MİT son olarak 29 Mart’ta Kosova’da FETÖ’ye operasyon düzenleyerek örgütün 6 üst düzey yöneticisini Türkiye’ye getirmişti. Güvenlik kaynakları, benzer operasyonların devamı için dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerle görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğü bilgisini paylaştı.



