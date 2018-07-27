Çıkarın artık bu yasayı
MHP, petshop’lardan hayvan satışını yasaklayan, hayvanlara zalimce muamele edip öldürenlere 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngören hayvan hakları yasası değişikliğine ilişkin teklifini dün Meclis Başkanlığı’na sundu.
MHP’li Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, tekliflerine ilişkin bilgi vermek için dün düzenlediği basın toplantısında, hayvan haklarıyla ilgili konuların aynı zamanda bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.
HAYVAN HASTANELERİ
Herkesin hayvansever olmasını beklemenin doğru olmadığını belirterek, “Ancak herkesten beklediğimiz şey, hayvanlara saygılı davranmalarıdır” diyen Haberal, “makul ve uygulanabilir” diye tanımladığı tekliflerine ilişkin de şu bilgiyi verdi:
“Yasadan ‘süs hayvanı’ tanımlamasın çıkarılmasını, hayvan bakımevleri açılmasının devletin iznine bağlanmasını öngörüyoruz. Hasta ve iyileşme ihtimali olmayan hayvanların uyutulması, en az 2 veterinerin kararı ve bakanlığın izniyle mümkün olacak. Petshop ve türevi mağazalardan hayvan satışının yapılmasını yasaklıyoruz. İl, ilçe belediyelerinde hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerinin kurulmasını öngördük. Küçük ilçelerde devlet bunların kurulmasına destek olacak. Yunus parkları kaldırılacak.”
SOKAKTAN SAHİPLENME
Kedi ve köpeği çok seven gerçek bir hayvanseverin, en azından ilk hayvanını sokaktan sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Haberal, hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan, haklı neden olmaksızın öldürenlere 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngördüklerini, mevcut yasada öngörülen para cezalarının da artırılmasını düzenlediklerini bildirdi.
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