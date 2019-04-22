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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA) - İHA
22.04.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

“Cihaz söküldü” uyarısı üzerine ekipler alarma geçti! Değeri 3 milyon lira...

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“Cihaz söküldü” uyarısı üzerine ekipler alarma geçti! Değeri 3 milyon lira...

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, 3 milyon TL değerinde 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nce,Türkiye'den transit geçiş yapan riskli eşya taşıyan araçların, Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden 7 gün 24 saat, online olarak takip edildiği anlatıldı.

Gaziantep'de 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nce,Türkiye'den transit geçiş yapan riskli eşya taşıyan araçların, Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden 7 gün 24 saat, online olarak takip edildiği anlatıldı.

Açıklamaya göre, takip sırasında nargile tütünü taşıyan bir araç riskli bulunarak, gümrük muhafaza ekipleri tarafından takibe alındı. Söz konusu araç, Adana-Şanlıurfa Otoyolu üzerindeyken ATS, 'cihaz söküldü' uyarısı verdi. Bunun üzerine Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil ekiplerine bilgi verildi. Mobil ekipler, cihazın uydu üzerinden son sinyal verdiği noktaya gitti.  Söz konusu takip cihazının araçtan sökülerek, yol kenarında bulunan otoban demirlerine yapıştırıldığını,  aracın ise kaçtığını tespit etti.  

Bunun üzerine Plaka Tanımlama Sistemi'nden(PTS) söz konusu aracın eski kayıtları mercek altına alındı. Aracın en son giriş-çıkış yaptığı yer belirlendi. 

Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de aracı buldu. Aracın gümrük güvenlik mührü açıldı. Ancak yapılan aramada herhangi kaçak eşya ya da ürün bulunmadı.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adrese baskın yapan ekipler, piyasa değeri 3 milyon TL olan 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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