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    Cihangir'in ünlü sokağında ürperten olay... Kapıyı açtıklarında şoke oldular

     Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
    12.07.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cihangir'de kötü koku gelen daireye giren polis ekipleri şaşkına döndü. Polisler evde yaşlı bir kadının cansız bedeni ve 8 ton çöple karşılaştı. Belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

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    • Cihangirde ürperten olay
    • Cihangirde ürperten olay
    • Cihangirde ürperten olay
    • Cihangirde ürperten olay

    BEYOĞLU Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'taki bir apartmanın 6. katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ihbar geldi.

    Polis ekipleri ile eve gelen belediye ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Eve girildiğinde kapılara kadar taşan çöp yığınları ile karşılaşıldı. Yaklaşık 8 ton çöp bulunduğu belirtilen evden çıkarılan çöpler kamyonlara taşındı.

    "EVDE ÖLMÜŞ 2 AY SONRA FARK EDİLDİ"

    Cihangir Mahalle Muhtarı Sündüs Uluman, "Ben burada 20 yıllık mahalle muhtarıyım. Burada yaşayan kadını da 20 yıldır tanırım. Bankadaki parasını batırdıktan sonra kafayı yedi. Kadın çok zengin, gayrimenkul zenginiydi. Son zamanlarda sokakta bulduğu tüm eşyaları eve taşımaya başlamıştı. Çocuğunu bile eve almıyordu. Evde ölmüş 2 ay sonra fark edildi. Alt kat satılığa çıkmıştı eve bakmaya gelen bir alıcının kötü kokuyu fark etmesi üzerine eve girildi ölmüştü" diye konuştu. 

    KIZI EVİ KİLİTLEYİP İLGİLENMEMİŞ

    Bu arada evin sahibi Meliha Öner'in 4 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Çöp evde hayatını kaybeden Öner'in cenazesi çıkarıldıktan sonra kızına bilgi verildiği ancak kızının evi kilitleyerek ilgilenmediği belirtildi.



    Etiketler: çöp ev
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