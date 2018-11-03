Cihangir İslam’ı savundu: Mesele hakikati haykırması
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözleri nedeniyle tepkilerin hedefi olan ve hakkında soruşturma açılan İstanbul Milletvekilleri Cihangir İslam’a karşı linç kampanyası başlatıldığını savundu.
Karamollaoğlu, partisinin dünkü il başkanları ve müfettişleri toplantısında şunları söyledi:
‘BİR KERE YAN YANA GELMEDİ’
“İddia ediyorlar ki Cihangir İslam Bey yaptığı konuşmayla 15 Temmuz darbesine karşı gösterilen direnişi aşağılamış, darbenin yanında yer almış. Şimdi burada aziz milletimizin vicdanına sormak istiyorum. Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha Cumhurbaşkanı çağrı yapmandan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır.
‘ÜLKEYİ SİZ MAHVETTİNİZ’
Ya bu ülkeyi siz mahvettiniz. Türkiye’nin bekası ile AK Parti’nin bekası aynı kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabından bir tane eleştiren çıkmıyor. Babayiğitseniz çıkın, doğruları söyleyin. Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayağa kalkamaz. Kirlendiler artık, ülkemizi kirletiyorlar. Biz bütün bu çürüme ve bozulma görüntülerine rağmen ümitvarız. 31 Mart çare siyaseti için bir fırsattır. Sokaktan caddeye, Twitter’dan YouTube’a her yerde olacağız.” ANKARA
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