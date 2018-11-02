Cihangir İslam hakkında soruşturma başlatıldı
27. Dönem Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında @cihangirislam isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.
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