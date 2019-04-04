Cihan Paçacı: Performansımız başarılı
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, seçim sonuçlarının değerlendirildiği Başkanlık Divanı toplantısından sonra açıklama yaptı.
Paçacı özetle şunları söyledi: “İtiraz demokratik haktır. Ancak iktidar bugüne kadar kazanmasını bildiği gibi kaybetmesini de bilmelidir ve ona göre davranış sergilemelidir. Yani hazmedebilmelidir. Kaldı ki, İstanbul’da geçici rakamlarla seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu milletimizin çok büyük bir kesiminden olumlu izlenim almış değerli bir siyasetçidir. Anıtkabir’de ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ olarak yazmasının bana göre sakıncası yoktur. Geçici rakamlara göre bu hakkı almıştır, ancak henüz mazbatasını eline almamıştır. Dolayısıyla bundan farklı bir anlam çıkarmak doğru değildir. Sekiz ilçede belediye başkanımız vardı. İYİ Parti, bunu 25’e çıkarmıştır. Ayrıca bir büyükşehir ve bir il; geçici sonuçlar itibarıyla 5 bin civarındaki oy alabilseydi buraları da kazanıyor olacaktı. İYİ Parti seçimlerde gösterdiği performansla başarılı bir sonuç almıştır.”
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