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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cihan Paçacı: Performansımız başarılı

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Cihan Paçacı: Performansımız başarılı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, seçim sonuçlarının değerlendirildiği Başkanlık Divanı toplantısından sonra açıklama yaptı.

Paçacı özetle şunları söyledi: “İtiraz demokratik haktır. Ancak iktidar bugüne kadar kazanmasını bildiği gibi kaybetmesini de bilmelidir ve ona göre davranış sergilemelidir. Yani hazmedebilmelidir. Kaldı ki, İstanbul’da geçici rakamlarla seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu milletimizin çok büyük bir kesiminden olumlu izlenim almış değerli bir siyasetçidir. Anıtkabir’de ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ olarak yazmasının bana göre sakıncası yoktur. Geçici rakamlara göre bu hakkı almıştır, ancak henüz mazbatasını eline almamıştır. Dolayısıyla bundan farklı bir anlam çıkarmak doğru değildir. Sekiz ilçede belediye başkanımız vardı. İYİ Parti, bunu 25’e çıkarmıştır. Ayrıca bir büyükşehir ve bir il; geçici sonuçlar itibarıyla 5 bin civarındaki oy alabilseydi buraları da kazanıyor olacaktı. İYİ Parti seçimlerde gösterdiği performansla başarılı bir sonuç almıştır.”

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