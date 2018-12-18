Çığlıkçı hocaya mahkemeden kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇığlıkçı hocaya mahkemeden kötü haber
GeriGündem Çığlıkçı hocaya mahkemeden kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.12.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Çığlıkçı hocaya mahkemeden kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretmen sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Öğretim görevlisi Özlem Atan, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak hakkında çıkan haberler ve çığlığının yer aldığı videolarla ilgili erişimin engellenmesi kararı verilmesi talebinde bulundu. Atan’ın talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretmen sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İstanbul'da gerçekleşen olayda; aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem Atan trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildi. Ayrıca Atan'ın otomobili de trafikten men edildi.

CEZA YAZILINCA ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Atan, cep telefonunla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. 

OTOMOBİL MUAYENESİZ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren öğretim görevlisi dakikalarca çığlık attı. Özlem Atan polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu video gerek haber sitelerinde gerekse de sosyal medyada yayınlanarak günlerce konuşuldu. 

ERİŞİM ENGELİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; öğretim görevlisi Özlem Atan sosyal medya ve haber sitelerinde hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede Özlem Atan'ın daha önceden çekilmiş olan video kaydının aylar sonra yayılmaya başlamasının kasıtlı olduğuna dikkat çekilirken haber sitelerinde konuya ilişkin çıkan haberlerin erişime engel getirilmesi talep edildi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği talep dilekçesinde yer alan yayın içeriğinin haber niteliği taşıdığını ifade ederek erişime engel talebini reddetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Murat Özdemir gözaltına alındı

21 yıllık yalanı anlattı: Çocuklarım başkasından, tüm hayatım bir yalanmış!

TBMM'de tansiyon yükseldi! Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...

6 yıl sonra aklandı! O yine asker...