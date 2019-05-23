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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
23.05.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Çığlığını duyan koştu! Durumu ağır...

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Çığlığını duyan koştu! Durumu ağır...

Muğla'daki Sakar Geçidi'nde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlayda Gökpınar (27), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nden Muğla yönüne giden İlayda Gökpınar, yönetimindeki 35 EC 4408 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi.  Otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kafeteryada garson olan İlayda Gökpınar ağır yaralandı.

Aracın patlayan ön camından çıkabilen Gökpınar, "İmdat, ölüyorum" diye bağırmaya başladı. Yol kenarında çay satışı yapan Cumhur Sarı ile bölgedeki bir dinlenme tesisinde bekçi olan Ali Çelik, Gökpınar'ın sesini duyup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirerek yardıma koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Aracın düştüğü yerden güçlükle çıkarılan ağır yaralı İlayda Gökpınar, sedyeyle yolda bekleyen ambulansla taşındı. Gökpınar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

DİREKSİYONDA UYUKLADIĞINI SÖYLEMİŞ

Bekçi Ali Çelik, "Bilinci açıktı. Uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Cam patladıktan sonra dışarı çıkmış. Böyle bir kazada Allah korumuş" dedi.

Çığlığını duyan koştu Durumu ağır...

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