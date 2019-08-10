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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
10.08.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Çığlığı duyup yalın ayak peşine düştü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutup zorla götürmek isteyen Afgan Mustafa S.A. (28), çocukların çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çığlıkları duyan Seyit Unutmazer (25), olayı fark edince yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Unutmazer'in kısa sürede yakalayıp polise teslim ettiği Mustafa S.A. 'taciz' suçundan tutuklandı.

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  • Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı
  • Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı
  • Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı
  • Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 7 Ağustos'ta meydana geldi. Afganistan uyruklu Mustafa S.A., kaldırımda oturup sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunu görünce önlerinden bir kaç kez geçti. Çevredeki binaların pencerelerini ve balkonlarını kontrol eden Mustafa S.A., kız çocuklarının yanına gidip bağırmamaları için eliyle 'sus' işareti yaparak birinin kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

3 çocuğun korkup çığlık atması ve bağırması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı. Çocukların çığlığını duyan Seyit Unutmazer, zemin kattaki evinin balkonuna çıktığında Mustafa S.A.'nın kaçtığını gördü.

Durumu anlayan Unutmazer, balkondan atlayıp yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından Unutmazer, Mustafa S.A.'yı yakalayarak olayın yaşandığı sokağa getirip polise teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sokaktaki bir binanın güvenlik kameralarının görüntülerine anbean yansıdı.

Çığlığı duyup yalın ayak peşine düştü

 

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