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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize) (DHA)
03.12.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar

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Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar

RİZE’nin İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası’nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem 10 yıldır uygulanıyor. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırılıyor. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı.

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  • Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar
  • Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar
  • Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar
  • Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası’nda inşa edilen tek katlı cami için üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı.

Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için 10 yıl önce yere yatırıldı. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı. Köylüler, yaz geldiğinde de yine aynı sistemle minareyi kaldıracak.

''MİNAREYİ KIŞ MODUNA ALDIK''

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Tığcı,"Bu bölge çığ alanı ve her kış büyük çığlar geliyor. Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Biz de minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Minareyi gelen çığlardan ve yoğun kar yağışından koruyoruz" dedi.

Meşeköylü Muhammet Kan da "Minareyi çığ yıkıyordu. Bizde minareyi yatırarak kış moduna aldık. Çığlardan minare zarar görsün istemiyoruz. Her yıl minareyi yeniden yapmak yerine bu yola başvurduk. Sürekli minareyi tamir masrafından bezdik. Bu yüzden her yıl yaz başında minareyi kaldırıyoruz, kış başında da yatırıyoruz" diye konuştu.

İbrahim Tiryaki ise "Arkadaşlara yardımcı oluyorum. Bu sevaba ben de ortak olmak istedim. İnşallah kazasız belasız minareyi yatırıp saracağız" ifadelerini kullandı.

Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar

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