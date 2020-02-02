MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı
GeriGündem Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL(DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle