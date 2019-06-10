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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/DHA
10.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Çiftlikte korkunç olay! Gözaltına alınanlar arasında 16 yaşında kız çocuğu da var…

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Çiftlikte korkunç olay! Gözaltına alınanlar arasında 16 yaşında kız çocuğu da var…

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43) 2 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, aralarında 16 yaşında kız çocuğun da bulunduğu 4 kişi, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya (16) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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  • Manisadaki çiftlik cinayetiyle ilgili 4 gözaltı
  • Manisadaki çiftlik cinayetiyle ilgili 4 gözaltı
  • Manisadaki çiftlik cinayetiyle ilgili 4 gözaltı
  • Manisadaki çiftlik cinayetiyle ilgili 4 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Evli ve 1 çocuk babası Adem Maral, 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşularınca ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, 1'den fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu, çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin (26) de ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.

ÇİFTİLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Ö.B.'nin de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde, telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.

50 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Jandarma, 50 kişilik özel sivil ekip kurdu. Şüpheli A.Ç.'nin cep telefonu sinyalleri, sosyal medya hesapları ile banka ve kredi kartı hesapları takibe alındı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, bu sabah drone ve iz takip köpeği ile şüphelilerin otomobili terk ettikleri kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki dağlık arazide yapılan aramada A.Ç. ve Aleyna A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Jandarma, cinayette A.Ç.'ye yardım ettikleri ileri sürülen aynı evdeki K.C.Y. (23) ve S.D.'yi (27) de gözaltına aldı. S.D.'nin aynı zamanda saklandıkları evin sahibi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Manisalı İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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