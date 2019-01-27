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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
27.01.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Çiftlikte katliam! Anne ve çocukları ölü bulundu! Korkunç şüphe...

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Çiftlikte katliam! Anne ve çocukları ölü bulundu! Korkunç şüphe...

Konya'da çiftlik evinde Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu ile birlikte başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü tahmin edilen çocukların cesedinin banyoya taşındığı belirlenirken, polis katliamı evde bulunmayan kadının eşinin yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak’ta Hüseyin Çubukçu’ya ait çiftlikte meydana geldi. Şanlıurfa’da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, bugün akşam saatlerinde arkadaşını arayarak çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden arkadaşı, ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.

Çiftlikte katliam Anne ve çocukları ölü bulundu Korkunç şüphe...

’DEHŞETE KAPILDI’

Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören kişi, kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan kişi,ÿardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğüÿsaptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KAYIP

Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis, cinayeti evde bulunmayan kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tüyler ürperten cinayetlerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Konya'da anne ve 2 çocuğu sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu
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