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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
26.04.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırkma işlemi sırasında 11 kişi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Abit Kavuşat (24) ölürken, 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

 

Olay, Çorlu’nun Şahbaz Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nce yürütülen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, ’Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik- genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması’ projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi. Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov’un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çiftlikte can pazarı Bir anda yere yığıldılar

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.

Çiftlikte can pazarı Bir anda yere yığıldılar

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